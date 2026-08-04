Kein Anbieter muss belegen, was an seiner Box gesund ist. Das Wort steht auf Startseiten, in Filternamen und in Rezepttiteln, und nachgeprüft wird es von niemandem. Die Angaben, an denen sich eine gesunde Kochbox tatsächlich messen lässt, stehen trotzdem fast überall da: Kalorien, Kohlenhydrate, Zucker, Eiweiß und Fett pro Portion, dazu Filter, hinter denen manche Anbieter eine harte Grenze veröffentlichen und andere nur eine Absicht. Nach dieser Offenlegung ist die Reihenfolge unten sortiert.

Gesunde Kochbox: fünf Empfehlungen mit offengelegten Nährwerten

Vorne stehen die drei Kochboxen, bei denen du eine Aussage über Kalorien, Kohlenhydrate oder Bio-Qualität selbst kontrollieren kannst, bevor du bestellst. Danach folgen zwei Dienste mit fertigen Gerichten, die ihre Werte genauso vollständig ausweisen und für Wochen taugen, in denen nicht gekocht wird.

HelloFresh: Nährwerte auf jeder Rezeptseite und sechs Ernährungsfilter

HelloFresh legt pro Gericht offen, nicht pro Filter. An jedem einzelnen Rezept stehen Kalorien, Kohlenhydrate, Zucker, Eiweiß und Fett je Portion, du kannst also ein Menü zusammenstellen und danach nachrechnen, was in der Woche wirklich auf dem Teller landet. Dazu kommen sechs Ernährungspräferenzen, die du im Konto setzt: Proteinreich, Kohlenhydratarm, Kalorienarm, Salzarm, Pflanzlich und Zuckerarm. Salzarm und Zuckerarm findest du bei kaum einem anderen Anbieter als eigene Vorauswahl.

Eine Zahl veröffentlicht HelloFresh auch: die Vorliebe “Unter 650 Kalorien” ist eine benannte Obergrenze und keine Stimmung. Auf den Rezeptkarten kommen Tags wie “Kalorien im Blick” und “Viel Gemüse” hinzu. In der Woche vom 1. bis 7. August standen 79 Gerichte im Menü, davon 29 mit “Kalorien im Blick” und 36 mit “Viel Gemüse”. Das ist genug Auswahl, dass du eine ganze Woche innerhalb einer Kalorienlinie planen kannst, ohne beim dritten Gericht Kompromisse zu machen. Die kalorien- und kohlenhydratbewussten Rezepte kosten dabei keinen Aufpreis, extra zahlst du nur für die PREMIUM-Gerichte.

Marley Spoon: 50 Gramm Kohlenhydrate als veröffentlichter Deckel

Marley Spoon nennt eine Zahl, die sonst niemand im Menü ausschreibt: Rezepte mit dem Low-Carb-Label bleiben bei maximal 50 Gramm Kohlenhydraten pro Portion. Damit weißt du vor dem Klick, wo die Grenze liegt, und musst dem Label nicht glauben. Bei jedem Rezept stehen zusätzlich die Nährwerte pro Portion, sodass du innerhalb der markierten Gerichte noch weiter nach unten sortieren kannst.

Der Deckel gilt für einen Teil des Menüs, nicht für die ganze Karte, und aus über 80 Rezepten pro Woche bleiben damit reichlich Optionen. Die Küche ist erkennbar ambitionierter als der Marktdurchschnitt, mit mehr frischen Kräutern, mehr Gemüsesorten und Rezepten, die du dir so nicht aus dem Kopf zusammenstellen würdest. Wer sein Menü nach Kohlenhydraten steuert und trotzdem nicht jeden Abend Pfannengemüse essen will, ist hier besser bedient als bei einer reinen Kalorienlinie.

Es gibt 2-Personen-Boxen mit 2 bis 6 Gerichten und 4-Personen-Boxen mit 2 bis 4 Gerichten, ab etwa 4,49 Euro pro Portion in der größten Konfiguration und bis rund 9,99 Euro in der kleinsten. Der Versand kostet 6,99 Euro, den Liefertag wählst du aus drei Tagen pro Woche, und pausieren oder kündigen geht jederzeit.

wyldr: 100 Prozent Bio mit wählbarer Ernährungsausrichtung

Bei wyldr sind alle Lebensmittel Bio, das EU-Bio-Siegel steht auf der Seite. Wenn ein Siegel für dich Bedingung ist, führt der Weg hier vorbei: hinter dem Bio-Zertifikat steht eine externe Kontrollstelle, hinter einem selbst gewählten Filternamen steht niemand. Dazu kommen über 30 pflanzliche Bio-Zutaten pro Woche, was den Gemüseanteil pro Portion hoch hält, ohne dass du dafür filtern musst.

Das Menü lässt sich auf eine Ausrichtung einstellen, die wyldr selbst benennt: antientzündlich, darmgesund oder proteinreich. Das sind die Bezeichnungen des Anbieters für die Zutatenauswahl, keine geprüften Wirkversprechen, und du solltest sie auch so lesen. Konkret verschiebt sich damit die Rezeptauswahl in eine Richtung, etwa zu mehr Hülsenfrüchten, Vollkorn und fermentierten Zutaten. Unabhängig davon wählst du Filter wie flexitarisch, vegetarisch, vegan, glutenfrei oder laktosefrei.

Die erste Box startet bei 4,11 Euro pro Mahlzeit, danach liegt der Preis bei etwa 4,69 Euro. Bio-Fleisch- und Bio-Fischrezepte kosten 3,49 Euro pro Mahlzeit extra, der Versand 6,99 Euro. Angeboten werden 2 oder 4 Portionen mit 4 bis 5 Gerichten pro Woche.

Juit: Makros und Kalorien stehen an jedem Gericht

Juit schreibt Kalorien und Makronährstoffe an jedes einzelne Gericht, und weil ein Gericht hier eine fertige Portion ist, brauchst du keine Umrechnung. Das ist der Unterschied zu einer Kochbox: dort steht der Wert für eine Portion, die du mit Öl, Salz und Beilage noch selbst fertigstellst, hier steht er für das, was du wirklich isst.

Filtern kannst du nach High Protein, kalorienarm und Lower Carb, und über 60 Prozent des Sortiments fällt in die High-Protein-Auswahl. Statt einer Gramm-Untergrenze am Label liest du den Eiweißwert direkt am Gericht ab. Bestellbar sind 6, 10, 14, 20 oder 30 Gerichte; die 6er High Protein Box kostet 56,94 Euro plus Versand. Die Gerichte sind tiefgekühlt und bis zu zwölf Monate haltbar, du brauchst also Platz im Gefrierfach.

Factor: Grenzwerte stehen in den Menülinien

Bei Factor heißen die Menülinien nach ihrer Zahl, nicht nach einem Gefühl. “550 Kcal Max” ist eine Obergrenze, “mindestens 30 g Eiweiß” eine Untergrenze, und die Keto-Linie nennt maximal 15 Gramm Kohlenhydrate. Aus den 18 wechselnden Gerichten pro Woche kannst du damit vorsortieren, bevor du ein einziges Nährwertfeld gelesen hast.

Die Gerichte kommen frisch und nicht tiefgekühlt, sie brauchen vier Minuten in der Mikrowelle und keinen Platz im Gefrierschrank. Buchbar sind mehrere Boxgrößen bis maximal 16 Gerichte pro Woche, und der Preis pro Gericht sinkt mit der Menge: 8,99 Euro bei acht Gerichten, 8,49 Euro bei sechzehn, dazu 5,99 Euro Liefergebühr. Verpflichtung gibt es keine, pausieren, ändern und kündigen geht jederzeit, und weil frische Ware nur begrenzt haltbar ist, lohnt sich die große Box nur, wenn du sie in der Woche auch aufbrauchst.

Menülinien mit ausgeschriebener Kalorienobergrenze Die Linie 550 Kcal Max deckelt die Kalorien pro Gericht, Keto die Kohlenhydrate bei 15 Gramm. Aktuell 30 Prozent Rabatt auf die erste Box und bis zu 20 Prozent auf die nächsten vier. Kalorienlimit bei Factor ansehen →

Fünf Kriterien, die du an jeder Kochbox selbst prüfen kannst

Weil das Wort selbst nichts garantiert und keine Stelle die gesündeste Kochbox kürt, brauchst du Kriterien, die auf einer Rezeptseite ablesbar sind. Die Verbraucherzentrale NRW hat neun Kochbox-Anbieter untersucht und dabei Werte erhoben, die in keiner Anbieterwerbung auftauchen. Fünf davon kannst du selbst nachvollziehen, bevor du eine Box abschickst.

Kalorien pro Portion

Bei drei geprüften Abo-Anbietern lagen mehr als 70 Prozent der Gerichte oberhalb von 650 Kalorien pro Portion, bei einem Anbieter sogar über 80 Prozent. Das heißt nicht, dass die Gerichte schlecht wären, sondern dass eine Kochbox-Portion im Schnitt reichlich bemessen ist. Wichtiger ist die Spanne innerhalb eines Menüs, denn die ist größer als der Abstand zwischen den Anbietern. Bei HelloFresh reichen die Rezepte von 495 Kalorien beim Garnelensalat und 519 beim Fischfilet bis 714 bei der Entenbrust und 852 beim Lachssalat. Anders gesagt: die Auswahl innerhalb einer Box entscheidet mehr als die Wahl der Box. Und der Salat ist nicht automatisch das leichteste Gericht.

Salz

Das ist die Angabe, die am häufigsten fehlt. Nur einer von neun geprüften Anbietern wies das Natrium transparent aus, obwohl im Schnitt 3,6 Gramm Salz pro Portion allein aus den mitgelieferten Zutaten stammten, also vor dem Nachsalzen am Tisch. Das ist der Wert für eine einzelne Portion, nicht für einen ganzen Tag. Prüfbar ist deshalb vor allem, ob Salz in der Nährwerttabelle überhaupt auftaucht: fehlt die Zeile, lässt sich der Wert bei diesem Anbieter gar nicht kontrollieren. Die Vorauswahl beim Bestellen ist damit nur die halbe Miete. Die andere Hälfte liegt beim Kochen: Brühe, Sojasauce, Fertigpaste und Käse aus dem Beutel bringen den Großteil mit, und du dosierst sie zurückhaltender als im Rezept angegeben. Ein Anbieter mit einem eigenen Salzarm-Filter macht den ersten Schritt leichter.

Gemüseanteil

Hier schneidet die Branche gut ab. Über 70 Prozent der geprüften Gerichte enthielten ausreichend Gemüse, zwei Anbieter lagen über 85 Prozent. Kochboxen haben an dieser Stelle einen strukturellen Vorteil gegenüber dem eigenen Einkauf, weil das Gemüse in abgezählter Menge mitkommt und nicht wochenlang im Kühlfach liegen bleibt. Prüfen kannst du es an der Zutatenliste des Rezepts: zwei bis drei verschiedene Gemüsesorten pro Gericht sind ein gutes Zeichen, eine Handvoll Deko-Petersilie ist keines. HelloFresh markiert die entsprechenden Rezepte mit dem Tag “Viel Gemüse”, in der Augustwoche waren das 36 von 79 Gerichten.

Vollkorn

Das ist die auffälligste Lücke im gesamten Markt, und sie wird in keinem Anbietertext erwähnt: Vollkornprodukte kamen in den geprüften Menüs kaum vor. Reis, Pasta, Couscous und Wraps liegen fast durchgängig in der hellen Variante in der Box. Wenn dir Ballaststoffe wichtig sind, ist das der Punkt, an dem keine Box das Problem für dich löst. Der pragmatische Weg: die mitgelieferte Beilage durch die Vollkornvariante aus dem eigenen Vorrat ersetzen, denn Kochzeit und Menge stehen im Rezept. Bei Anbietern mit stärker pflanzlich ausgerichteten Menüs tauchen Vollkorn, Hülsenfrüchte und Pseudogetreide häufiger auf.

Allergene und Zusatzstoffe

Bei zwei von neun Anbietern fand die Verbraucherzentrale Lücken in der Allergenkennzeichnung, bei vier fehlten Angaben zu Zusatzstoffen. Das ist weniger eine Gesundheitsfrage als eine Verlässlichkeitsfrage: ein Anbieter, der die Pflichtangaben vollständig und auffindbar macht, wird seine freiwilligen Angaben eher auch belegen können. Deshalb lohnt vor der ersten Bestellung ein Blick auf eine beliebige Rezeptseite. Stehen dort Nährwerte pro Portion, eine vollständige Zutatenliste mit hervorgehobenen Allergenen und die Zusatzstoffe der Fertigkomponenten, kannst du dem Rest der Kommunikation mehr zutrauen.

Was die Anbieter selbst unter gesund verstehen

Ein Filtername ist eine Anbieterentscheidung, keine Definition. Dasselbe Wort steht deshalb bei zwei Anbietern für zwei verschiedene Zahlen, und du kannst das nachlesen.

Das beste Beispiel sind die kohlenhydratarmen Rezepte bei HelloFresh: sie liegen real zwischen 19,3 und 42,1 Gramm Kohlenhydraten pro Portion. Die Auswahl ist also relativ zum übrigen Menü gedacht und nicht an einer festen Zahl aufgehängt. Kurios ist, dass die gemessene Spanne damit unter dem Deckel von Marley Spoon bleibt, nur eben ohne Zusage. Für die meisten ist das völlig ausreichend, weil die Nährwerte an jedem Rezept stehen und du die 42-Gramm-Variante einfach nicht anklickst. Wenn du eine verbindliche Obergrenze brauchst, ist Marley Spoon mit seinen 50 Gramm die klarere Zusage, und Factor schreibt die Grenzen sogar in die Namen seiner Menülinien.

Beim Lesen der Filter hilft es außerdem zu wissen, dass HelloFresh mit drei Ebenen arbeitet. Die Ernährungspräferenz stellst du dauerhaft im Konto ein. Vorlieben wie “Unter 650 Kalorien” oder “Fit & Vital” schränken die Vorschläge für die Woche ein. Und Tags wie “Kalorien im Blick”, “Low Carb” oder “Viel Gemüse” stehen an der einzelnen Rezeptkarte. Wenn du eine Woche gezielt zusammenstellst, ist die Karte die verlässlichere Ebene, weil direkt daneben die Nährwerte stehen.

Praktisch heißt das für die Prüfung einer Box:

Zahl im Namen: “Unter 650 Kalorien”, “max. 50 g Kohlenhydrate” oder “550 Kcal Max” sind überprüfbare Zusagen.

“Unter 650 Kalorien”, “max. 50 g Kohlenhydrate” oder “550 Kcal Max” sind überprüfbare Zusagen. Nur ein Adjektiv: kalorienarm, leicht oder ausgewogen ohne Zahl heißt nur, dass das Gericht innerhalb dieses Menüs zu den leichteren gehört.

kalorienarm, leicht oder ausgewogen ohne Zahl heißt nur, dass das Gericht innerhalb dieses Menüs zu den leichteren gehört. Nährwerte je Rezept: stehen sie da, brauchst du das Label gar nicht, sondern sortierst selbst.

stehen sie da, brauchst du das Label gar nicht, sondern sortierst selbst. Aufpreis: eine kalorienbewusste Auswahl sollte im normalen Tarif liegen. Bei HelloFresh und Marley Spoon ist das so, teurer wird es nur bei Bio-Zutaten und bei einzelnen Premium-Rezepten.

Nutri-Score bei Kochboxen

Die naheliegende Frage lautet, warum es kein Label gibt, das die Arbeit übernimmt. Es gibt eines, aber es passt nicht auf ein Rezept. Der Nutri-Score ist in Deutschland seit November 2020 zugelassen und freiwillig. Er bewertet ein verpacktes Produkt auf einer Skala von A bis E, immer bezogen auf 100 Gramm oder 100 Milliliter, und der Obst- und Gemüseanteil zählt positiv in die Rechnung ein.

Eine Kochbox liefert aber kein fertiges Produkt, sondern lose Zutaten und eine Anleitung. Bewertet würde also jede Zutat einzeln, nicht das Gericht, und das Ergebnis hinge zusätzlich daran, wie viel Öl du in die Pfanne gibst. Deshalb findest du an Kochbox-Rezepten praktisch nie einen Nutri-Score, und an einzelnen Fertigkomponenten in der Box höchstens dann, wenn der Hersteller ihn ohnehin aufdruckt. Bei fertigen Gerichten wie von Juit oder Factor wäre er technisch möglich, weil dort eine abgepackte Portion vorliegt; genutzt wird er in diesem Segment trotzdem selten. Für deine Entscheidung bleibt die Nährwerttabelle pro Portion das genauere Werkzeug.

Kochboxen für eine bestimmte Ernährungsform

Wenn du nicht allgemein ausgewogener essen willst, sondern eine feste Vorgabe hast, ist die Anbieterfrage eine andere. Wie weit die Menüs dabei auseinanderliegen, zeigt die Untersuchung der Verbraucherzentrale: der Anteil vegetarischer und veganer Gerichte reichte je Anbieter von 27 bis 100 Prozent. Für die fünf häufigsten Fälle haben wir eigene Vergleiche, in denen die Filter, Zertifikate und Menüanteile im Detail geprüft sind:

Wenig Kohlenhydrate: wie streng die Anbieter ihre Low-Carb-Auswahl fassen und welche Gramm-Grenzen wirklich veröffentlicht sind, steht im Vergleich der Low-Carb-Kochboxen.

wie streng die Anbieter ihre Low-Carb-Auswahl fassen und welche Gramm-Grenzen wirklich veröffentlicht sind, steht im Vergleich der Low-Carb-Kochboxen. Ohne Fleisch: welcher Anbieter wie viele fleischlose Rezepte pro Woche hat, klärt der Vergleich der vegetarischen Kochboxen.

welcher Anbieter wie viele fleischlose Rezepte pro Woche hat, klärt der Vergleich der vegetarischen Kochboxen. Rein pflanzlich: die Menüanteile schwanken hier zwischen einzelnen Rezepten und der kompletten Karte, der Überblick steht bei den veganen Kochboxen.

die Menüanteile schwanken hier zwischen einzelnen Rezepten und der kompletten Karte, der Überblick steht bei den veganen Kochboxen. Ohne Gluten: zwischen “ohne zusätzliches Gluten” und einer zertifizierten Linie liegt ein Unterschied, den die Seite zu den glutenfreien Kochboxen auseinandernimmt.

zwischen “ohne zusätzliches Gluten” und einer zertifizierten Linie liegt ein Unterschied, den die Seite zu den glutenfreien Kochboxen auseinandernimmt. Kohlenhydrate im Blick behalten: welche Angaben dabei helfen und welche Anbieter sie liefern, steht bei den Kochboxen für Diabetiker.

Geht es dir eher um die Grundlagen als um eine Box, findest du sie unter gesunde Ernährung. Und wenn Preis, Rezeptauswahl und Lieferbedingungen für dich schwerer wiegen als die Nährwerte, hilft der große Kochbox-Vergleich weiter.

Häufige Fragen zu gesunden Kochboxen

Wie viele Kalorien hat eine Kochbox-Portion?

Meist mehr als gedacht. Eine Untersuchung der Verbraucherzentrale NRW fand bei drei Abo-Anbietern über 70 Prozent der Gerichte oberhalb von 650 Kalorien pro Portion, bei einem Anbieter über 80 Prozent. Die Spanne innerhalb eines Menüs ist dabei entscheidend: bei HelloFresh reichen einzelne Rezepte von 495 bis 852 Kalorien pro Portion. Weil die Werte an jedem Rezept stehen, kannst du eine Woche gezielt zusammenstellen, statt auf einen Durchschnitt zu hoffen.

Wie viel Salz steckt in einer Kochbox-Portion?

Im Schnitt 3,6 Gramm, und zwar allein aus den mitgelieferten Zutaten, also bevor am Tisch nachgesalzen wird. Diese Zahl stammt aus der Untersuchung der Verbraucherzentrale NRW zu neun Kochbox-Anbietern, von denen nur einer das Natrium transparent auswies. Wer darauf achten will, greift zu einem Anbieter mit einem eigenen Salzarm-Filter, etwa HelloFresh, und geht beim Kochen sparsamer mit Brühe, Sojasauce und Würzpasten um als im Rezept angegeben.

Kostet eine kalorienbewusste Kochbox mehr als das Standardmenü?

Bei HelloFresh nicht: die kalorien- und kohlenhydratbewussten Rezepte laufen zum normalen Preis, extra kosten nur die PREMIUM-Gerichte. Auch die Low-Carb-Rezepte von Marley Spoon liegen im regulären Tarif. Teurer wird es an anderer Stelle, nämlich bei Bio und bei Fertiggerichten: wyldr berechnet 3,49 Euro pro Mahlzeit Aufpreis für Bio-Fleisch- und Bio-Fischrezepte, und fertige Gerichte kosten pro Portion mehr als eine gut ausgelastete Kochbox, weil das Kochen mitbezahlt wird.

Ist bei HelloFresh alles Bio?

Der Schwerpunkt bei HelloFresh liegt auf Nährwerttransparenz und Auswahl: Werte pro Portion an jedem Rezept, sechs Ernährungspräferenzen, dazu Tags wie “Viel Gemüse”. Die Zutaten sind konventionell, ein EU-Bio-Siegel trägt die Box nicht. Wenn ein Zertifikat für dich Bedingung ist, führt der Weg zu einem Anbieter mit durchgängiger Bio-Ware, zum Beispiel wyldr mit EU-Bio-Siegel auf allen Lebensmitteln. Bio und Nährwerttransparenz sind zwei verschiedene Kriterien, und keines der beiden ersetzt das andere.

Welche Box passt, wenn ich gar nicht kochen will?

Dann sind fertige Gerichte beim Nachrechnen sogar im Vorteil, weil der angegebene Wert genau der Portion entspricht, die du isst, ohne Öl und Beilage aus dem eigenen Schrank. Juit weist Kalorien und Makronährstoffe an jedem Gericht aus, filtert nach kalorienarm und Lower Carb und braucht Platz im Gefrierfach. Factor liefert frisch statt tiefgekühlt und schreibt seine Grenzwerte in die Menülinien, von 550 Kcal Max bis mindestens 30 Gramm Eiweiß. Beide binden dich nicht an eine Laufzeit, kosten pro Portion aber mehr als eine gut ausgelastete Kochbox.