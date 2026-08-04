Every Foods deckt eine schmale Nische sehr genau ab: rein pflanzliche Fertiggerichte, schockgefroren, aufgewärmt statt gekocht. Genau diese Schärfe ist auch die Schwäche, denn die Karte kennst du nach wenigen Bestellungen auswendig. Die beste Every Foods Alternative ist HelloFresh: über 80 Rezepte pro Woche, aus denen du per Vegan-Vorliebe auswählst, gegenüber rund 30 durchgehend pflanzlichen Gerichten im gesamten Sortiment von Every Foods. Dafür stehst du dort wieder selbst am Herd.

Diese Anbieter liefern mehr Auswahl als Every Foods

Zwei der vier Anbieter unten funktionieren wie Every Foods: aufwärmen, essen, fertig. Die anderen zwei sind Kochboxen. Dort kommen rohe, abgewogene Zutaten mit Rezeptkarte an, und du stehst pro Gericht etwa eine halbe Stunde in der Küche. Dieser Unterschied wiegt schwerer als jeder Portionspreis. Die Reihenfolge richtet sich danach, wie viel pflanzliche Auswahl du dazugewinnst und wie viel Bequemlichkeit du dafür abgibst.

HelloFresh: die breiteste Auswahl, wenn du Küchenzeit einrechnest

Was HelloFresh liefert, ist Kochmaterial: abgewogene Zutaten, Rezeptkarte, Kühlpacks. Gekocht wird bei dir, und dafür gehen pro Gericht rund 30 Minuten weg. Wer an Every Foods vor allem die zehn Minuten bis zum Essen schätzt, verliert hier genau das. Wer wegen der Wiederholung im Menü wechselt, bekommt dafür die größte Auswahl, die dieser Vergleich hergibt.

Über 80 Rezepte pro Woche sind mehr als doppelt so viele Gerichte, wie Every Foods insgesamt im Sortiment hat, und Vegan ist dabei eine von neun Vorlieben, die du im Plan einstellst, nicht eine wechselnde Sonderaktion. Der Preis pro Portion reicht von 5,10 € in der größten Box (5 Personen, 4 Rezepte) bis 8,75 € in der kleinsten (2 Personen, 2 Rezepte), der Versand kostet pauschal 5,99 € pro Lieferung. Eine Box für eine Person gibt es nicht. Das Abo läuft wöchentlich, lässt sich aber jede Woche überspringen oder pausieren und ohne Mindestlaufzeit kündigen.

Juit: bleibt beim Fertiggericht und verlangt kein Abo

Juit arbeitet nach demselben Prinzip wie Every Foods: schockgefrorene Gerichte, die in wenigen Minuten in Mikrowelle, Pfanne oder Ofen warm werden. Küche, Gefrierfach und Ablauf bleiben also gleich, und vegetarisch sowie vegan stehen unter den Ernährungslinien. In der Wochenauswahl liegen rund 45 Gerichte, etwa die Hälfte mehr als bei Every Foods.

Der eigentliche Unterschied steht im Kleingedruckten: kein Abo, Lieferung am Wunschtag, bezahlt wird Bestellung für Bestellung. Die kleinste Box umfasst 6 Gerichte. Ein einzelnes Gericht kostet 9,49 € in der 6er Box und 7,89 € in der 30er Box, Versand kommt dazu. Die von Juit beworbenen 5,94 € pro Gericht gelten für Duo-Packs mit 2 x 500 g: zwei Portionen in einer Packung, nicht ein Gericht zum halben Preis. Sinn ergibt diese Packungsgröße nur, wenn zwei Leute dasselbe Gericht essen oder dir dasselbe Gericht zweimal hintereinander recht ist. Damit liegt Juit pro Teller über Factor und über den großen Every-Foods-Stufen und ist trotzdem der naheliegendste Wechsel: Wer nur andere Gerichte will und weder kochen noch einen neuen Vertrag unterschreiben möchte, ist mit einer einzigen Bestellung durch.

Marley Spoon: Vegan und Vegetarisch als getrennte Linien

Der Herd bleibt Teil der Rechnung. Marley Spoon liefert Zutaten und Anleitung, das Kochen selbst ist dein Anteil, und die zusätzliche Express-Linie drückt diesen Anteil auf etwa 15 Minuten statt 30. Für einen Umstieg von Fertiggerichten ist das der weichste Landeplatz unter den beiden Kochboxen.

Vegan und Vegetarisch führt Marley Spoon als zwei eigene Vorlieben neben fünf weiteren, und das Wochenmenü umfasst wie bei HelloFresh über 80 Rezepte. Konfigurierbar sind 2 bis 4 Personen und 2 bis 6 Mahlzeiten pro Woche, zusammen 15 Zuschnitte, also feinere Abstufungen als bei den Fertiggerichten hier. Der Portionspreis reicht von 4,99 € (4 Personen, 6 Mahlzeiten) bis 9,69 € (2 Personen, 2 Mahlzeiten), der Versand kostet 6,99 € pro Lieferung und damit einen Euro mehr als bei HelloFresh. Rezepte mit Premium-Kennzeichnung kosten pro Portion einen Aufpreis, der im Account sichtbar wird, bevor du die Woche bestätigst; einen festen Eurobetrag veröffentlicht Marley Spoon in Deutschland dafür nicht. Änderungen und übersprungene Wochen müssen mindestens eine Woche im Voraus eingetragen sein, sonst läuft die Lieferung durch.

Factor: ohne vegane Linie nur die zweite Wahl

Vom Format her passt Factor gut: fertige Gerichte, frisch gekühlt statt tiefgefroren, in etwa vier Minuten warm, 21 neue Gerichte pro Woche. Der Dienst gehört zur HelloFresh-Gruppe und liefert deutschlandweit, der Checkout ist an die Postleitzahl gekoppelt.

Bei der pflanzlichen Auswahl fällt Factor allerdings zurück. Die fünf Ernährungslinien heißen Keto, High Protein, 550 Kcal Max, Chef’s Choice und Pescetarian. Eine vegane Linie ist nicht dabei, und Pescetarian bedeutet Fisch. Wer pflanzlich isst, muss sich also einzelne Gerichte aus dem Wochenmenü heraussuchen und die Zutatenlisten lesen. Für alle anderen ist das Angebot sauber: ab ungefähr 7 € pro Gericht in den großen Boxen, Versandkosten separat und erst im Checkout, Kündigung oder Pause bis Mittwoch der Vorwoche, aktuell 30 % Rabatt auf die erste Box. Einen festen Versandbetrag nennt Factor nicht, und das Abo verlängert sich wöchentlich, solange du nicht eingreifst.

Die vegane Auswahl bei jeder Every Foods Alternative

Every Foods führt keine Fleischgerichte, das komplette Sortiment ist pflanzlich. Bei den Alternativen ist vegan dagegen höchstens eine Linie innerhalb eines Sortiments, das überwiegend aus Fleisch und Fisch besteht. Bei Factor fehlt sie ganz, und keiner der vier Anbieter ist ein rein pflanzlicher Dienst.

HelloFresh: Vegan ist eine von neun Vorlieben, die du bei der Planauswahl setzt, neben Vegetarisch, Fit & Vital und sechs weiteren. Grundlage sind über 80 Rezepte pro Woche.

Vegan ist eine von neun Vorlieben, die du bei der Planauswahl setzt, neben Vegetarisch, Fit & Vital und sechs weiteren. Grundlage sind über 80 Rezepte pro Woche. Marley Spoon: Vegan und Vegetarisch sind zwei von sieben Linien, ebenfalls auf über 80 Wochenrezepten. Die Express-Auswahl kommt als eigener Bereich dazu.

Vegan und Vegetarisch sind zwei von sieben Linien, ebenfalls auf über 80 Wochenrezepten. Die Express-Auswahl kommt als eigener Bereich dazu. Juit: Vegetarisch und Vegan stehen neben High Protein, Low Carb, Kalorienbewusst, Glutenfrei und Laktosefrei, bei rund 45 Gerichten in der Wochenauswahl.

Vegetarisch und Vegan stehen neben High Protein, Low Carb, Kalorienbewusst, Glutenfrei und Laktosefrei, bei rund 45 Gerichten in der Wochenauswahl. Factor: keine vegane Linie. Die fünf Linien im Abschnitt oben sind auf Keto, Protein, Kalorien und Fisch ausgelegt und verteilen sich auf 21 Gerichte pro Woche. Was Factor sonst kann, steht im Überblick zum Anbieter.

Wie viele Gerichte pro Woche am Ende tatsächlich vegan sind, veröffentlicht keiner der vier Anbieter. Prüfen lässt sich das nur im Konfigurator: Vorliebe auf vegan stellen, bevor du zahlst, und zählen, was von der Wochenauswahl übrig bleibt. Ein Menü aus 21 Gerichten hat dabei rechnerisch weniger Spielraum als eines aus über 80, und genau deshalb steht Factor hier hinten und HelloFresh vorn.

Wenn du vegane Fertiggerichte willst und sonst nichts, lautet die ehrliche Antwort in dieser Runde: keiner der vier. Dann bleibt Every Foods selbst die passgenaueste Wahl, oder du kaufst im Supermarkt, was weiter unten steht. Wer vegetarisch isst oder pflanzlich als Schwerpunkt und nicht als feste Regel versteht, gewinnt bei den Kochboxen dagegen deutlich an Abwechslung. Für den kompletten Umstieg ohne Fertiggericht gibt es außerdem rein pflanzliche Kochboxen und weitere vegane Alternativen zu tierischen Produkten.

Every Foods Preise: wo der Preisvorteil endet

Every Foods staffelt hart nach Menge. Sechs Gerichte kosten 8,99 € pro Stück, dazu kommen 5,99 € Versand. Ab zehn Gerichten entfällt der Versand und der Preis sinkt auf 7,99 €, ab 16 Gerichten auf 6,99 € und ab 20 auf 6,49 €. Die kleine Bestellung ist damit die teure: 6 Gerichte landen bei 59,93 €, also knapp 10 € pro Teller, 20 Gerichte kosten 129,80 € und damit 6,49 € pro Teller. Jede Alternative musst du deshalb gegen zwei sehr verschiedene Every-Foods-Preise rechnen. Alle Zahlen zum Anbieter selbst stehen im Überblick zu Every Foods.

Verglichen wird dabei durchgehend ein Teller gegen einen Teller: Bei den Kochboxen und bei Every Foods ist eine Portion ein Teller, bei Juit steckt in manchen Packungen dagegen die doppelte Menge.

HelloFresh, 20 Portionen (5 Personen, 4 Rezepte): 102,00 € plus 5,99 € Versand, zusammen 107,99 €, also 5,40 € pro Portion.

(5 Personen, 4 Rezepte): 102,00 € plus 5,99 € Versand, zusammen 107,99 €, also 5,40 € pro Portion. Marley Spoon, 24 Portionen (4 Personen, 6 Mahlzeiten): 119,76 € plus 6,99 € Versand, zusammen 126,75 €, also 5,28 € pro Portion.

(4 Personen, 6 Mahlzeiten): 119,76 € plus 6,99 € Versand, zusammen 126,75 €, also 5,28 € pro Portion. Juit, 20 Einzelgerichte: 159,80 € zu je 7,99 €, Versand kommt dazu.

Die beiden Kochboxen sehen in dieser Rechnung günstig aus, weil der niedrige Portionspreis eine große Box voraussetzt, und eine große Box heißt vier oder fünf Esser am Tisch. Für einen Single-Haushalt kippt das Bild vollständig. HelloFresh hat keine Box für eine Person, die kleinste Konfiguration sind 2 Personen und 2 Rezepte für 35,00 € plus Versand, zusammen 40,99 € für vier Portionen und damit über 10 € pro Teller. Das ist teurer als jede Stufe der Every-Foods-Staffel. Wer allein isst und sparen will, bestellt Fertiggerichte in großer Menge, etwa Juits 30er Box zu 7,89 € pro Gericht oder die 20er-Stufe bei Every Foods, statt zu einer Kochbox zu greifen.

Dazu kommt der Rhythmus: Eine Kochbox liefert wöchentlich, also viermal im Monat. Bei HelloFresh summiert sich der Versand damit auf 23,96 € im Monat, bei Marley Spoon auf 27,96 €, während bei Every Foods ab zehn Gerichten pro Bestellung gar nichts anfällt. Factor lässt sich hier nicht sauber durchrechnen, weil die Versandkosten erst im Checkout auftauchen. Und Juit ist pro Teller teuer, kauft dir aber die Abo-Mechanik ab, was bei einer einzelnen Bestellung im Monat mehr wert sein kann als ein Euro Differenz. Die umgekehrte Rechnung, also was du beim Verlassen von Juit sparst, steht bei den Juit Alternativen.

Pflanzliche Fertiggerichte aus dem Supermarkt

Ein Lieferdienst ist nicht die einzige Antwort, und bei Every Foods ist der Umweg besonders kurz: Die Gerichte gibt es auch im Onlineshop von REWE, und über den Store-Finder auf der Herstellerseite lassen sich regionale Händler finden, die die Marke führen. Wer also nur aus dem Abo will und die Gerichte an sich mag, wechselt nicht den Anbieter, sondern nur die Bezugsquelle.

Der Tausch ist überschaubar:

Weg sind Versandkosten, Mindestbestellmenge und Abo-Mechanik. Du kaufst einzelne Packungen, wann es passt.

Versandkosten, Mindestbestellmenge und Abo-Mechanik. Du kaufst einzelne Packungen, wann es passt. Weg ist auch die Mengenstaffel. Der Regalpreis kennt keinen Rabatt ab 20 Gerichten, du zahlst pro Packung den ausgeschriebenen Preis.

die Mengenstaffel. Der Regalpreis kennt keinen Rabatt ab 20 Gerichten, du zahlst pro Packung den ausgeschriebenen Preis. Verfügbarkeit hängt an der Filiale. Sortimente unterscheiden sich regional, und einzelne Gerichte laufen nur online.

hängt an der Filiale. Sortimente unterscheiden sich regional, und einzelne Gerichte laufen nur online. Dafür liegen im gleichen Regal andere pflanzliche Marken, die du ohne Abo und ohne Bestellrhythmus nebenbei testen kannst.

Am billigsten fährt über das Regal, wer pflanzliche Fertiggerichte als Vorrat behandelt, weil weder Versand noch Mindestmenge mitbezahlt werden; für sieben durchgeplante Abende reicht ein schwankendes Filialsortiment dagegen nicht, und genau dafür sind die vier Dienste oben gebaut.

Every Foods oder PrepMyMeal im direkten Vergleich

Die beiden Namen werden häufig zusammen gesucht, weil beide tiefgekühlt liefern und beide mit Nährwerten werben. Deckungsgleich sind sie nicht. PrepMyMeal ist proteinorientiert und nicht pflanzlich: Es gibt eine Vegan- und Veggie-Auswahl, das Sortiment mit über 50 Gerichten ist aber auf Fleisch aufgebaut. Preislich wirbt PrepMyMeal mit ab 5,29 € pro Portion in der 24er-Bestellung; pro Gericht liegt der Preis bei rund 8,49 € und damit etwa zwei Euro über den 6,49 € bei Every Foods ab 20 Gerichten. Einzelbestellungen ohne festen Rhythmus sind dort möglich. Wer die Proteinausrichtung über alles stellt, ist damit bei PrepMyMeal besser aufgehoben. Details zum Sortiment stehen im Überblick zu PrepMyMeal.

Every Foods behalten: für wen das enge Sortiment reicht

Es gibt gute Gründe, gar nicht zu wechseln. Every Foods ist der einzige Dienst in diesem Vergleich, bei dem keine Zutatenliste geprüft werden muss, weil nichts Tierisches im Sortiment liegt. Das Abo lässt sich im Kundenkonto pausieren oder kündigen, eine Frist nennt der Anbieter nicht, geliefert wird dienstags bis samstags deutschlandweit. Und ab zehn Gerichten fällt der Versand weg, was in der Staffel der größte einzelne Sprung ist.

Bleiben lohnt sich vor allem, wenn du groß bestellst und die Gerichte als Vorrat behandelst, statt jede Woche neu zu planen. Rund 30 Gerichte plus Suppen, Bowls, Pinsas und Smoothies sind zu wenig für sieben Abende in Folge, aber reichlich für drei bis vier Fertiggerichte pro Woche neben selbst gekochtem Essen. Auf Trustpilot liegt der Dienst bei rund 4 von 5 Sternen mit einer deutlichen Mehrheit an 5-Sterne-Bewertungen.

Häufige Fragen zu Every Foods Alternativen

Welche Every Foods Alternative ist die beste?

Die beste Every Foods Alternative ist HelloFresh: über 80 Rezepte pro Woche, aus denen du per Vegan-Vorliebe auswählst, gegenüber rund 30 durchgehend pflanzlichen Gerichten im gesamten Sortiment von Every Foods. Der Portionspreis liegt zwischen 5,10 € und 8,75 €, dazu kommen 5,99 € Versand pro Lieferung. Dazu gehört der Formatunterschied: HelloFresh ist eine Kochbox, pro Gericht kochst du rund 30 Minuten selbst. Wer aufwärmen statt kochen will, nimmt Juit, das tiefgekühlt liefert und kein Abo verlangt.

Welche Alternative ist komplett vegan?

Keine der vier. Bei HelloFresh, Marley Spoon und Juit ist vegan eine Linie innerhalb eines überwiegend fleischhaltigen Sortiments, und Factor hat gar keine vegane Linie, seine fünf Ernährungslinien sind auf Keto, Protein, Kalorien und Fisch ausgelegt. Rein pflanzlich bleiben Every Foods selbst und das vegane Kühl- oder Tiefkühlregal im Supermarkt.