Juit verkauft Bequemlichkeit: tiefgekühlte Gerichte, acht Minuten Mikrowelle, kein Vertrag, jede Bestellung einzeln. Der Wechsel weg davon hat fast immer einen einzigen Grund, und der heißt Preis. Die naheliegendste Juit Alternative ist Factor: frisch gekühlte Gerichte statt tiefgekühlter, aufgewärmt in rund vier Minuten, ab etwa 7 Euro pro Gericht in der größten Box, allerdings nur im Wochenabo. Günstiger essen als bei Juit ist also machbar, nur führt jeder Weg dorthin zurück in ein Abo mit Fristen, bei zwei von drei Anbietern zusätzlich zurück an den Herd.

Factor: frisch gekühlt, in vier Minuten warm

Factor gehört zur HelloFresh-Gruppe und liefert dasselbe Prinzip wie Juit, nur nicht aus dem Gefrierfach: fertig gekochte Gerichte, die frisch gekühlt ankommen und nach etwa vier Minuten auf dem Teller liegen. Für alle, die keinen Platz im Eisfach haben oder Tiefkühlkost einfach nicht mögen, ist genau das der Grund zu wechseln.

Die Wochenkarte umfasst 21 neue Gerichte, verteilt auf fünf Ernährungslinien. Zwei davon arbeiten mit harten Grenzwerten: Keto mit maximal 15 Gramm Kohlenhydraten und High Protein mit mindestens 30 Gramm Protein pro Gericht. Beim Preis pro Gericht startet Factor bei etwa 7 Euro, und dieser Startwert gilt für die größte Box; eine Sechser-Bestellung liegt deutlich darüber. Am oberen Ende beider Staffeln sind das knapp einen Euro weniger pro Gericht als bei Juit, dessen 30er Box bei 7,89 Euro liegt. Neukunden bekommen 30 Prozent Rabatt auf die erste Box.

Die Gegenrechnung: Factor läuft als Wochenabo, das sich automatisch verlängert, und die nächste Lieferung musst du bis Mittwoch der Vorwoche abbestellen. Wer den Mittwoch verschläft, bekommt eine Box, die er nicht wollte. Die Versandkosten berechnet Factor separat vom Boxpreis und zeigt sie erst im Checkout an, einen festen Betrag nennt der Anbieter nicht.

Fertige Gerichte ohne Gefrierfach Frisch gekühlt geliefert, in rund vier Minuten warm, 21 neue Gerichte pro Woche. Für Neukunden 30 % Rabatt auf die erste Box. Factor ansehen →

HelloFresh: die größte Auswahl im Vergleich, gekocht wird selbst

Mit HelloFresh wechselst du das Format. Geliefert werden vorportionierte frische Zutaten samt Rezeptkarte, gekocht wird in der eigenen Küche, pro Gericht rund 30 Minuten. Wer bei Juit vor allem die Mikrowelle geschätzt hat, sollte diesen Punkt zuerst durchdenken.

Dafür bekommst du die breiteste Karte im Feld: über 80 Rezepte pro Woche, gegenüber den etwa 45 Gerichten der Juit-Wochenauswahl. Wer sich bei Juit irgendwann durch das Sortiment gegessen hatte, gewinnt hier am meisten. Die Portion startet bei 5,10 Euro in der Box für 5 Personen und 4 Rezepte, der Versand kostet pauschal 5,99 Euro pro Lieferung, ohne Freigrenze. Unter den Rezeptlinien decken Fit & Vital, Unter 650 Kalorien, Vegetarisch und Vegan ziemlich genau die Ernährungsziele ab, für die Juit seine High-Protein- und Kalorien-Linien führt.

Vertraglich ist HelloFresh der entspannteste der drei: wöchentliches Abo ohne Mindestlaufzeit, einzelne Wochen lassen sich überspringen, kündigen kannst du jederzeit. Ein Haken bleibt für Solo-Esser: Die kleinste Box ist für 2 Personen gebaut, eine 1-Personen-Variante gibt es nicht.

Marley Spoon: mehr Kochanspruch und ein Aufpreis im Kleingedruckten

Marley Spoon ist ebenfalls eine Kochbox: frische Zutaten in Portionen, ein Rezept dazu, rund eine halbe Stunde Küchenarbeit, bevor gegessen wird. Wer von tiefgekühlten Fertiggerichten kommt, sollte das nüchtern einplanen, denn abends um halb neun wiegt dieser Unterschied schwerer als jeder Preisunterschied.

Interessant ist Marley Spoon für Leute, die Kochen mögen und nicht nur überbrücken. Die Rezepte sind ambitionierter als beim Marktführer, und die Box lässt sich feiner einstellen: 2, 3 oder 4 Personen mal 2 bis 6 Mahlzeiten pro Woche, also 15 Kombinationen. Der günstigste Portionspreis liegt bei 4,99 Euro und gilt für 4 Personen und 6 Mahlzeiten, der Versand kostet 6,99 Euro pro Lieferung, einen Euro mehr als bei HelloFresh.

Zwei Details, die in Preisvergleichen selten auftauchen: Als Premium markierte Rezepte kosten pro Portion extra, etwa bei Porterhouse Steak oder Pork Belly. Einen pauschalen Betrag veröffentlicht Marley Spoon nicht, der Aufpreis steht im Konto am Rezept, bevor du die Woche bestätigst. Und Änderungen, Skips oder die Kündigung müssen mindestens eine Woche im Voraus raus, die Frist ist damit fester als bei HelloFresh.

Was eine Juit Alternative pro Teller wirklich kostet

Jeder Startpreis, mit dem hier geworben wird, gehört zur größten Konfiguration im Shop. Sobald du kleiner bestellst, schmilzt der Vorteil, und klein bestellt vor allem, wer allein oder als Paar isst. Die Messlatte liefert Juit selbst: 7,89 Euro pro Gericht in der 30er Box, 8,49 Euro in der 14er, 9,49 Euro in der 6er, jeweils plus Versand. Dagegen gerechnet zwei Kochbox-Wochen mit je acht Tellern, diesmal inklusive Versand.

HelloFresh, 2 Personen und 4 Rezepte: 56,00 Euro Box plus 5,99 Euro Versand, macht 7,75 Euro pro Teller.

56,00 Euro Box plus 5,99 Euro Versand, macht 7,75 Euro pro Teller. Marley Spoon, 2 Personen und 4 Mahlzeiten: 57,52 Euro Box plus 6,99 Euro Versand, macht 8,06 Euro pro Teller.

Dieselben zwei Anbieter in ihrer größten Box sehen völlig anders aus: HelloFresh kommt bei 5 Personen und 4 Rezepten auf 20 Portionen für 102,00 Euro, mit Versand 5,40 Euro pro Teller. Marley Spoon liefert bei 4 Personen und 6 Mahlzeiten 24 Portionen für 119,76 Euro, mit Versand 5,28 Euro pro Teller.

Der Abstand zwischen 8,06 und 5,28 Euro pro Teller ist kein Rabatt, den man verhandeln kann, sondern Haushaltsgröße. Ein Zwei-Personen-Haushalt, der von fertigen Gerichten zu einer Kochbox wechselt, spart deshalb praktisch nichts: HelloFresh landet bei 7,75 Euro, Juits 30er Box bei 7,89 Euro pro Gericht plus Versand, und Marley Spoon liegt mit 8,06 Euro über beiden. Bezahlt wird zusätzlich mit Kochzeit. Spürbar günstiger pro Teller wird es erst in den Boxen für vier oder fünf Esser.

Wer allein isst, hat es noch schwerer, weil beide Kochboxen erst bei zwei Personen anfangen und Reste zur Pflicht werden; wie sich die Portionsrechnung für einen Haushalt sinnvoll aufgehen lässt, steht in unserer Übersicht zu Kochboxen für Single-Haushalte. Ohne Kochzeit bleibt genau ein Weg nach unten: Factor unterbietet die Juit-Staffel mit rund 7 Euro pro Gericht in der größten Box gegen 7,89 Euro, in beiden Fällen vor Versand. Auch dort gilt der Startpreis nur für die große Packung, nicht für die Sechser-Bestellung, weshalb vor dem Wechsel ein Blick auf die eigene Bestellhistorie und auf unsere Bewertung der Juit-Gerichte lohnt.

Dreißig Minuten pro Gericht: der Aufwand, den kein Portionspreis zeigt

Wer Kochboxen und Fertiggerichte in dieselbe Preistabelle schreibt, vergleicht zwei verschiedene Produkte. Bei Juit oder Factor kaufst du gekochtes Essen: aufwärmen, essen, ein Teller in die Spülmaschine. HelloFresh und Marley Spoon verkaufen Zutaten plus Rezept, und die halbe Stunde dazwischen leistest du, Abwasch inklusive. War dein Grund für Juit, dass abends nichts mehr geht, verschiebt eine Kochbox dieses Problem nur an einen anderen Ort im Ablauf.

Factor ist in dieser Runde die Ausnahme im Aufwand, weil die Gerichte nach Angaben des Anbieters frisch gekühlt und nie eingefroren geliefert werden und nach dem Erwärmen fertig sind. Im Fertiggericht-Format liefern in Deutschland außerdem PrepMyMeal, Every Foods mit rein pflanzlicher Karte und Fittaste mit Mahlzeiten im Glas. Wenn du noch schwankst, ob dich überhaupt ein fertiges Gericht oder eher der eigene Herd weiterbringt, hilft der Vergleich von Fertiggericht und Selberkochen bei der Entscheidung.

Ohne Abo bestellt hier nur Juit

Unter den drei Alternativen oben gibt es keinen abo-freien Ersatz für Juit. Alle drei laufen als wöchentliches Abo, das weiterläuft, bis du eingreifst. Wer wechselt, um zu sparen, holt sich damit eine Frist zurück, die es bei Juit gar nicht gibt. Wie streng diese Frist ausfällt, unterscheidet sich allerdings deutlich.

Factor: automatische Wochenlieferung, Abbestellen bis Mittwoch der Vorwoche, Pausieren ist möglich und erhält das Konto. Mehr dazu in unserer Übersicht zu Factor Meals.

automatische Wochenlieferung, Abbestellen bis Mittwoch der Vorwoche, Pausieren ist möglich und erhält das Konto. Mehr dazu in unserer Übersicht zu Factor Meals. HelloFresh: keine Mindestlaufzeit, einzelne Wochen überspringen, Kündigung jederzeit möglich, jeweils vor dem Bestellschluss der Woche. Was die Box sonst leistet, steht in unserem Überblick zu HelloFresh.

keine Mindestlaufzeit, einzelne Wochen überspringen, Kündigung jederzeit möglich, jeweils vor dem Bestellschluss der Woche. Was die Box sonst leistet, steht in unserem Überblick zu HelloFresh. Marley Spoon: Skip, Pause und Kündigung jederzeit, aber mindestens eine Woche vor der Lieferung, wie es die Vertragsbedingungen von Marley Spoon vorsehen.

Rechtlich stehst du besser da, als sich das anfühlt. Für online geschlossene Dauerverträge schreibt Paragraf 312k BGB seit Juli 2022 einen leicht zu findenden Kündigungsbutton vor. Ist er nicht vorhanden oder falsch umgesetzt, kannst du laut Verbraucherzentrale jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Das ersetzt keine Aufmerksamkeit im Konto, nimmt dem Abo-Argument aber die Schärfe.

Juit: wann der Wechsel nichts bringt

Für einen Teil der Leser ist Bleiben die bessere Rechnung, und das lässt sich ziemlich genau eingrenzen. Wenn deine Wochen unregelmäßig laufen, ist die Abrechnung pro Bestellung der ganze Vorteil: keine Frist, die du verpassen kannst, keine Lieferung, die kommt, weil du eine Mail überlesen hast. Wenn du auf Vorrat isst, spielt die Tiefkühlung für dich: Die bei minus 45 Grad schockgefrorenen Gerichte liegen im Fach, bis du sie brauchst, während frisch gekühlte Ware und Kochbox-Zutaten innerhalb weniger Tage weg müssen. Und wenn du ohnehin klein bestellst, verlierst du beim Wechsel genau den Staffelvorteil, den die Alternativen erst in ihren größten Boxen ausspielen.

Die Rahmendaten dafür: Mindestbestellung 6 Gerichte, unabhängig von der Haushaltsgröße, Packungen zu 6, 10, 14, 20 und 30 Gerichten, dazu rund 45 Gerichte in der Wochenauswahl mit High-Protein-, Low-Carb-, kalorienbewussten, vegetarischen, veganen, glutenfreien und laktosefreien Linien. Der Versand kommt zur Bestellung dazu, Express bis 12 Uhr kostet mehr.

Einzeln bestellen, ohne Vertrag Tiefgekühlte Gerichte ab 6 Stück pro Bestellung, ohne Abo und ohne Kündigungsfrist. In acht Minuten aus der Mikrowelle auf den Teller. Juit ohne Abo bestellen →

Häufige Fragen zu Juit-Alternativen

Was ist die beste Alternative zu Juit?

Die naheliegendste Juit Alternative ist Factor: frisch gekühlte Gerichte statt tiefgekühlter, aufgewärmt in rund vier Minuten, ab etwa 7 Euro pro Gericht in der größten Box, allerdings nur im Wochenabo. Wer bereit ist, selbst zu kochen, kommt mit HelloFresh erst in den großen Boxen günstiger weg, im Zwei-Personen-Haushalt nicht, und tauscht rund 30 Minuten Arbeit pro Gericht ein.

Gibt es eine günstigere Alternative zu Juit?

Ja, aber nur unter Bedingungen. Juit selbst kostet 7,89 bis 9,49 Euro pro Einzelgericht plus Versand. HelloFresh startet bei 5,10 Euro pro Portion (5 Personen, 4 Rezepte), Marley Spoon bei 4,99 Euro (4 Personen, 6 Mahlzeiten), jeweils plus Versand und plus etwa 30 Minuten Kochzeit. Im Zwei-Personen-Haushalt landen beide bei rund 8 Euro pro Teller und damit auf dem Niveau von Juits großen Boxen. Ohne Kochen spart nur Factor mit rund 7 Euro pro Gericht in der größten Box.

Welche Fertiggerichte gibt es ohne Abo?

Von den hier verglichenen Anbietern verzichtet nur Juit vollständig auf ein Abo: Bestellt wird einzeln, ab 6 Gerichten, ohne Vertrag und ohne Kündigungsfrist. PrepMyMeal bietet neben wiederkehrenden Lieferungen ebenfalls Einzelbestellungen an. Factor, HelloFresh und Marley Spoon liefern ausschließlich im Wochenabo.

Gibt es Juit-Alternativen, die nicht tiefgekühlt sind?

Ja. Factor liefert fertige Gerichte frisch gekühlt und nach eigenen Angaben nie eingefroren, Aufwärmzeit rund vier Minuten. HelloFresh und Marley Spoon schicken frische Zutaten, die innerhalb weniger Tage verkocht werden müssen. Ohne Gefrierfach gibt es also Optionen, dafür verlierst du die Vorratshaltung, die Juits Tiefkühlgerichte erlauben.

Was kosten Versand und Mindestbestellung bei den Alternativen?

HelloFresh berechnet 5,99 Euro pro Lieferung, Marley Spoon 6,99 Euro, beide unabhängig von der Boxgröße und ohne Freigrenze. Bei Juit kommt der Versand zur Bestellung dazu, für Express bis 12 Uhr wird es teurer; die Mindestbestellung liegt bei 6 Gerichten. Bei Factor werden die Versandkosten separat vom Boxpreis berechnet und erst im Checkout angezeigt; einen festen Betrag nennt der Anbieter nicht.