Wenn Sie einen Ingwertee oder ein Gericht mit Ingwer zubereiten, sollten Sie die Knolle nicht zu früh in Stücke schneiden. Warten Sie beim Tee, bis das Wasser kocht und bei anderen Gerichten, bis es nur noch eine kurze Zubereitungszeit benötigt. Denn: In der Zeit, in der die Wurzel aufgeschnitten ist, verliert sie bereits einen Teil ihrer Inhaltsstoffe.

Lese-Tipp: Hustensaft aus der Küchenmaschine? Mediziner verrät, wie wirksam Erkältungssäfte wirklich sind