Wirklich günstiger? Amazon Prime Deal Days - darauf sollten Sie achten!

Black Friday, Cyber Monday, Prime Day: Das Onlineshopping-Portal lockt immer wieder mit tollen Aktionen. Amazon Prime Deal Days heißt das exklusive Event nur für Amazon-Prime-Kunden. Aber Achtung: Nicht immer ist ein Rabatt auch das günstigste Angebot. Mit sogennanten Amazon-Price-Tracking-Seiten lässt sich der Preisverlauf des gewünschten Produkts verfolgen.

Wir machen den Test: Für unser Beispiel interessieren wir uns für eine Waschmaschine für 409 Euro. Der eigentliche Preis liegt laut der Seite bei 449,99 Euro, durch den Prime Day spart man also neun Prozent. Auf der Vergleichsseite camelcamelcamel.com zeigt sich der Knaller: Tatsächlich war die Waschmaschine in der Vergangenheit auf Amazon noch nie günstiger. Im Februar hat das Gerät sogar 549 Euro gekostet. Das aktuelle Angebot von 409 Euro ist damit wirklich ein Schnapper. Es fallen aber auch andere Produkte auf, die als Prime Deal bezeichnet werden, bei denen der Preis in den vergangenen Monaten aber schon ähnlich günstig war.

