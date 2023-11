Nein, erklärt Ursula Goebel. Sie ist Direktorin für Kommunikation bei der GEMA. Sie erklärt, die Gesellschaft habe den Tarif für Stadtfeste, nach dem auch Weihnachtsmärkte lizenziert werden, nicht erhöht.

Aber: „Der entscheidende Faktor für die Steigerungen in der Lizenzhöhe ist, dass die von den Märkten angemeldete Veranstaltungsfläche in der Größe bisweilen deutlich abweicht von der tatsächlichen Größe, die wir im letzten Jahr nachgemessen haben.“ Heißt: Bislang hätten Weihnachtsmärkte eine kleinere Fläche angegeben, die mit der lizensierungspflichtigen Musik beschallt werde. Ein Fehler der Märkte, denn: „Der Tarif berechnet sich ausschließlich nach der gesamten Veranstaltungsfläche – und eben nicht nach der beschallten Fläche.“ Für Städte und Kommunen sei das nicht neu.

Dennoch: Vereinzelte Märkte scheinen die Kosten nicht zahlen zu wollen. So will Medienberichten zufolge beispielsweise der Weihnachtsmarkt in Bad Dürkheim, aber auch jener in Bayreuth künftig wohl (vermehrt) auf lizensierungsfreie Musik zurückgreifen. In Trier habe man beim Programm abgespeckt, sodass keine höheren Kosten entstehen. „Mit einigen wenigen Kunden stehen wir noch im Austausch, um eine für beide Seiten angemessene Lösung zu finden“, so Goebel gegenüber der Deutschen Presse Agentur.