Viele große Märkte in traditionsreichen Städten wie Münster, München, Augsburg, Bremen, Hannover, Lübeck, Frankfurt oder Hamburg halten sich jedoch an die Tradition und beginnen erst am 27. November. In Erfurt geht es am 28. November los, ebenso in Wiesbaden mit dem „Sternschnuppenmarkt“.

Neben den schon genannten Märkten, gibt es in Berlin noch zahlreiche weitere Weihnachtsmärkte. Die bekannten am Roten Rathaus, am Schloss Charlottenburg sowie der Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche beginnen ebenfalls am 27. November.