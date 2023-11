Erster Weihnachtsmarkt in NRW startet in Essen

In Essen-Steele ist heute der erste Weihnachtsmarkt in NRW gestartet. Bis Ende Dezember gibt es nicht nur Glühwein, Bratwurst und Co., sondern auch Musik, Comedy und Theater-Aufführungen. Auf der Bühne: Olaf Henning, Stefan Mross und Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack. Der Steeler Weihnachtsmarkt ist nicht nur der erste im Land, sondern gehört auch zu den längsten in der Republik. Bis zum 30. Dezember kommen Fans des Weihnachtsfests hier auf ihre Kosten.