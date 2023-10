Das Unglück passiert bereits am Freitagabend (27. Oktober): Die Aida Sol hat gerade erst in Hamburg abgelegt, da stürzt ein Passagier unglücklich und verletzt sich schwer am Bein. Anhalten und einfach umdrehen ist aber nicht mehr möglich! Denn würde so ein großes Schiff einfach stoppen, würde es manövrierunfähig werden, erklärt ein Feuerwehrsprecher. Daher macht sich die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit einem Rettungsboot auf den Weg zu dem Kreuzfahrtschiff, um den Verletzten zu bergen – während der Fahrt!

