Bei Diabetes mellitus handelt es sich um eine chronische Stoffwechselerkrankung, die einen erhöhten Blutzuckerspiegel zur Folge hat.

Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunkrankheit, bei der die Betroffenen das Hormon Insulin kaum oder gar nicht produzieren, da Antikörper die insulinbildenden Zellen der Bauchspeicheldrüse schädigen. Insulin ist jedoch nötig, um den über die Nahrung aufgenommenen Zucker aus dem Blut in die Zellen zu transportieren. Ohne das Hormon steigt der Blutzuckerspiegel unkontrolliert an und muss von Typ-1-Diabetikern durch das Spritzen von Insulin reguliert werden.

Beim wesentlich weiter verbreiteten Diabetes Typ 2 reagieren die Körperzellen weniger empfindlich auf das Insulin. Bei dieser sogenannten Insulinresistenz werden die Zuckermoleküle nicht ausreichend aus dem Blut in die Zellen weitergeleitet, mit der Zeit staut sich der Zucker in den Blutgefäßen an.

Diabetes Typ 2 entwickelt sich oft schleichend und erst mit fortgeschrittenem Alter. Aber Übergewicht und Bewegungsmangel sowie eine erbliche Veranlagung können eine Erkrankung begünstigen. Erhöhte Blutzuckerwerte können langfristig weitreichende Folgen haben und Organe und Blutgefäße schädigen. Die Gabe von Tabletten und eine Änderung des Lebensstils kann die Insulinwirkung bei Typ-2-Diabetes verbessern.

