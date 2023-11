Wer weder auf Balkon noch Garten für das Aufhängen der Wäsche ausweichen kann, sollte einige wichtige Regeln beachten, sonst droht Schimmel in der Wohnung. Das ist in diesem Jahr noch wichtiger, weil viele Menschen planen, an der Heizung zu sparen. Dadurch bleiben Räume eher kühl und feucht – ein idealer Nährboden für gesundheitsgefährdenden Schimmel.

Lese-Tipp: Geld sparen auch beim Wäschetrocknen: Acht effektive Tipps

Für alle Räume in denen Sie Wäsche aufhängen wollten, gilt daher: Sie müssen gut belüftet sein. Ein Badezimmer ohne Fenster eignet sich nicht, denn hier kann man die feuchte Luft nicht rauslüften.

Ebenfalls ungeeignet sind Schlafzimmer und Kinderzimmer. Nachts sammelt sich in diesen Räumen sowieso viel Feuchtigkeit, die die Bewohner ausatmen. Kommt dann noch die Nässe der Wäsche hinzu, ist das ungesund für die Atemluft und leider auch ein idealer Nährboden für Schimmel an den Wänden. Auch unbeheizte Keller sind im Winter keine gute Idee für nasse Wäsche.