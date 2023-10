Bei Spaziergängen sollten wir neben Zecken vor allem auf Grasmilben achten. „Grasmilben lieben eine hohe Luftfeuchtigkeit, das heißt, sie sitzen besonders gerne in Bodennähe, in der Regel maximal 30 Zentimeter über dem Boden. Sie lieben feuchtes Gras und auch Moos. Gerade in solchen Regionen sollte man idealerweise nicht barfuß unterwegs sein“, rät der Dermatologe. Vor allem an den Spitzen von Grashalmen sitzen sie gern und warten darauf, dass sie von Tieren oder vorbeigehenden Menschen abgestreift werden.

Die orange-rot gefärbten Larven der Grasmilben sind mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Obwohl die Insekten winzig klein und an sich harmlos sind, jucken ihre Bisse sehr stark und oft auch länger als normale Mückenstiche. Daher sollten wir uns schützen.

„Gerade im Herbst sind die Herbstgrasmilben sehr aktiv. Das heißt, man sollte es, genau wie man es auch zur Vorbeugung bei Zecken macht, möglichst geschlossenes Schuhwerk tragen, die Socken hochziehen, und man kann zusätzlich auch noch mit Insektenrepellents arbeiten, ähnlich einem Mückenspray, was man sich auf die Beine sprüht, damit die Grasmilben gar nicht an einem hochlaufen“, rät Philipp-Dormston. Hilfreich ist es außerdem, wenn wir direkt nach einem Spaziergang oder der Gartenarbeit duschen. Denn oft dauert es eine Weile, bis sich die Insekten für eine Bissstelle entschieden haben.

Lese-Tipp: Die Winkelspinnen sind zurück! Was hilft, die Achtbeiner wieder loszuwerden?