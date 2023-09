Im Juli 2021 eskaliert der Streit: Heinrich K. ist auf dem Weg zum Einkaufen, als er seinen Nachbarn erneut beim Waschen ertappt. Mit seinem Handy will der 72-Jährige die Aktion filmen, um einen Beweis für die verbotene Autowäsche zu haben.

Lothar R. zückt angeblich ein Messer und bedroht den Imker. Als der fliehen will, sticht sein Nachbar ihm in dem Rücken. Heinrich K. rettet sich ins Haus. Im Krankenhaus habe er tagelang um sein Leben gekämpft, erzählt der Imker. Die Folgen des Angriffs spürt er noch heute. „Mein Leben hat noch mal einen richtigen Knacks gekriegt", berichtet er. „Sie werden nervös, wenn was ist und können nicht richtig schlafen, weil Sie aufschrecken."

Lesen Sie auch: Anwohner erhebt Maut für Nachbarn - dann fliegen plötzlich die Fäuste