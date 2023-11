In diesem Koffer mit Las-Vegas-Aufschrift wurde der tote Junge in einem Waldgebiet nordwestlich von Louisville (Kentucky) gefunden.

„Sie haben Cairo in eine schwarze Mülltüte verpackt. Sie haben ihn in einen Las-Vegas-Koffer gesteckt, als würden sie in den Urlaub fahren. Und dann haben Sie ihn wie Müll weggeworfen. Er war ein unschuldiger kleiner Junge, der geliebt werden wollte. Das Ausmaß menschlicher Verderbtheit überrascht mich immer wieder und macht mich traurig“, sagt der Richter bei dem Prozess zu Dawn Coleman. Dann verurteilt er die Frau zu 30 Jahren Haft und fünf Jahren Bewährung, berichtet die Nachrichtenseite Wave. „Die Wände Ihrer Gefängniszelle werden in den nächsten 25 Jahren nichts im Vergleich zu den Wänden dieses Koffers sein“, sagt der Richter im Gericht.

Lese-Tipp: Mutter tötet Neugeborenes mit 16 Messerstichen - jetzt fällt das Gericht ein Urteil

Dawn Coleman erzählt vor Gericht, dass sie regelmäßig auf den Fünfjährigen aufgepasst hat. Als der kleine Junge im April 2022 stirbt, hilft sie der Mutter, die Leiche zu entsorgen, gibt sie vor dem Bezirksgericht in Washington (USA) zu. Der Richter ist sich sicher, dass Dawn Coleman den Tod des Jungen hätte verhindern können und sagt: „Es gibt zwei Personen in diesem Bezirk, die die Befugnis haben, Menschen in einer Nicht-Notfall-Situation das Leben zu nehmen. Ich bin einer von ihnen. Sie sind nicht die andere."