Denn: Während zuvor außerdem ein Handgepäckstück mit der Maße 55 x 40 x 20 erlaubt war, ist ab dem 1. November bei Tuifly nur noch ein kleines Gepäckstück mit der Maße von 40 x 30 x 20 erlaubt. Dies entspricht etwa einer Handtasche, einem kleinen Rucksack oder einer Laptoptasche, erklärt Tuifly auf seiner Seite.

Passagiere müssen sich künftig also genau überlegen, was sie bei ihrer Reise unbedingt brauchen – und auf was sie verzichten können. Wie es auf der Seite Traveldealz heißt, sind die neuen Regularien bei Tuifly sogar strenger als bei den Billigfliegern Ryanair und Wizzair.

