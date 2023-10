Am 23. September und rund ein halbes Jahr nach der romantischen Verlobung war es soweit: Mario und Victoria schlossen in seiner Heimat Salzburg den Bund fürs Leben. „Von nun an Mr. & Mrs. Seidl“, schrieb der erfolgreiche Ski-Star (Bronze bei Olympia & Weltmeisterschaften) auf Instagram und postete eine Reihe von Bildern von den Feierlichkeiten. Und weiter: „Danke an alle, die diesen Tag zum Schönsten in unserem Leben gemacht haben.“ Mit dabei waren unter anderem zwei bekannte Landsleute: Skisprung-Superstar Stefan Kraft und Michael Hayböck.

Der besondere Tag sorgte bei Seidl für ausgelassene Stimmung: Mit einem breiten Grinsen verließ er die Kirche nach der Trauung, trat mit seiner Liebsten im Arm durch eine Gasse aus Skistöcken und Skiern und reckte eine Siegerfaust in die Höhe. Alles schien perfekt – doch weit gefehlt.