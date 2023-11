Heather könnte im Hinterhof begraben sein – ein Verdacht, mit dem die Ermittler in dieser Woche das Grundstück von Chad Stevens unter die Lupe nehmen. Auf Fotos und Videoaufnahmen seien den Polizisten „mehrere Anomalien“ im Hinterhof aufgefallen. Nicht der einzige Ort, der den Ermittlern seltsam vorkommt, denn der Zugang zur Küche ist mit einer Gipsplatte verschlossen. In dem Kühlschrank dahinter wartet die traurige Gewissheit. Eingewickelt in Plastikfolie befinden sich die Überreste von Heather Schwab.

Lese-Tipp: Schockfund im Wald: Pilzsammler entdecken Menschenknochen bei Großburgwedel

Schwab sei bereits im Juni 2022 in seinem Haus gestorben, gesteht der 41-Jährige später in einer Befragung, es sei zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen, er habe Heather mit dem Tod gedroht. Was genau zwischen ihm und dem Opfer passiert ist, ist allerdings noch nicht vollkommen geklärt. Die Polizei vermutet, dass sich die Tat erst zwei Monate später ereignet haben könnte. Denn es gebe Aufzeichnungen eines Notrufs Mitte August 2022, der den mutmaßlichen Täter und Heather betreffen soll. (okr)