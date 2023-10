Schmuck und Wertgegenstände der Opfer, darauf soll Billy Chemirmir es abgesehen haben!

In einem Zeitraum von zwei Jahren soll er deshalb 22 ältere Frauen ermordet habe. Die Strafe für zwei seiner Taten sitzt der Mann in einem texanischen Gefängnis ab, als er am Dienstag selbst Opfer eines Tötungsdelikts wird. Der Täter: offenbar sein Zellengenosse.