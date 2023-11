Mutiertes Katzen-Corona!

Auf Zypern hat sich ein Corona-Virus ausgebreitet, das bei Katzen zu einer lebensgefährlichen Erkrankung führt. Nun gibt es erste Fälle in Großbritannien. Warum das Virus so gefährlich ist, sehen Sie im Video. Viele Katzenbesitzer stellen sich nun die Frage: Besteht die Gefahr auch in Deutschland? Und wie kann ich meine Katze schützen? RTL hat mit Tierärztin Doc Polly gesprochen.

