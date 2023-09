Tierärzte zocken ab? Warum ich die hohen Kosten gerechtfertigt finde

Eine Sache sei vorab klar gestellt: Die GOT ist für alle Tierärzte verbindlich. Sie enthält eine Auflistung über abrechenbare Behandlungen und die sogenannten Sätze – die unterschiedlichen Preise, die ein Tierarzt je nach Aufwand und wirtschaftlicher Lage der Praxis aufrufen darf. So kann die Allgemeinuntersuchung eines Pferdes heute netto zwischen 30,78 Euro (einfacher Satz) und 92,34 Euro (dreifacher Satz) kosten.

Natürlich tut es vielen Tierbesitzern weh, dass die Tierarztkosten auf einen Schlag so dramatisch gestiegen sind, bei Pferden können die Differenzen dreistellig werden! Auf der anderen Seite bewegten sich Tierhalter in Deutschland bislang – was die Arztkosten angeht – eher auf der Sonnenseite. Bezahlt wurde lange, gemessen z.B. an der Inflationsrate, eher zu wenig als zuviel. Denn trotz Krisen hat es für Tierärzte seit 1999 nie eine Neuauflage der GOT gegeben. Lediglich im Juli 2008 und im Juli 2017 wurden die Gebühren wegen der wirtschaftliche Lage des Landes um jeweils zwölf Prozent erhöht.

Jetzt mag man sagen: Das ist dennoch zu viel! Aber: Zwei „Gehaltserhöhungen“ um zwölf Prozent innerhalb von 20 Jahren sind nicht gerade üppig. Umgerechnet auf die 23 Jahre seit Bestehen der GOT sind das also knapp mehr als ein Prozent pro Jahr. Das frisst die Inflation locker wieder weg. Außerdem: Für den durchschnittlichen Arbeitnehmer stiegen die Löhne von brutto etwa 25.800 Euro auf 40.200 Euro. Ein Plus von 14.400 Euro – gute 55 Prozent.