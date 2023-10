Streng geheime Verkaufs-Tricks entlarvt! Hinter den Kulissen der beliebtesten Discounter

Norma, Penny, Lidl, Aldi und Co. – bei Discountern werden Schnäppchen großgeschrieben! Wir durften hinter die jeweiligen Ketten blicken und einen exklusiven Einblick erhaschen, teils vor neuen Filial-Eröffnungen. Denn die Discounter sind so beliebt wie nie und längst werden hier nicht nur günstige Lebensmittel angeboten. Die Supermärkte punkten beim Kunden vor allem mit angesagten Aktionsartikeln zum Sonderpreis und auch aufs richtige Marketing kommt es an.

Und wenn selbst das nicht hilft, kommen ausgetüftelte Strategien zum Einsatz. Zum Beispiel die eigentlich streng geheimen Verkaufstricks, die ein Verkaufspsychologe entlarvt – vor laufender Kamera! Welcher Artikel wird wo aus welchem Grund platziert? Im Video! (vdü)

Lese-Tipp: Diese bekannten Marken stecken hinter No-Name-Produkten