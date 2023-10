Auf der Suche nach neuen Einnahmequellen hat Elon Musk ein Jahr nach seiner Übernahme der Online-Plattform X (ehemals Twitter) eine teurere Abo-Version ganz ohne Werbung eingeführt.

Sie kostet in Deutschland gut 19 Euro im Monat. In dem bisher einzigen Abo-Modell für 9,52 Euro wird die Zahl der Anzeigen halbiert. Zusätzlich zum teureren Abo führte X am Wochenende auch eine günstigere Version für 3,57 Euro mit weniger Funktionen ein.

Die neuen Abo-Stufen wurden ohne die Möglichkeit für bestehende Abo-Kunden eingeführt, zwischen ihnen ohne eine Kündigung zu wechseln. Diese Funktion soll erst in einigen Wochen folgen.

Musk hatte vor einem Jahr den Kurznachrichtendienst Twitter für 44 Milliarden Dollar gekauft und in X umbenannt.

Die Anzeigenerlöse, die stets die Basis des Twitter-Geschäfts waren, halbierten sich danach, da Unternehmen ein negativeres Umfeld für ihre Marken befürchten. Der Tech-Milliardär versucht verstärkt, die Lücke mit Abo-Einnahmen aufzufüllen.