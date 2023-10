So konnte Raubmörder Rachid C. aus dem Gericht entkommen und fliehen

Bereits einen Tag nach der Flucht hätten sich Hinweise verdichtet, dass C. sich ins Ausland abgesetzt haben könnte. Er habe Kontakte nach Frankreich gehabt. Die deutschen Ermittler informierten ihre französischen Kollegen, die Rachid C. schließlich im Auto seiner Schwester entdeckten und verfolgten. Einsatzleiter Michael Danninger lobte die „hervorragende Zusammenarbeit“ mit den Franzosen. Die schlugen in Farébersviller zu, einem kleinen Dorf nur etwa 25 Kilometer südwestlich von Saarbrücken. Rachid C. habe sich widerstandslos festnehmen lassen, so Danninger.

Viele Details müssten noch ermittelt werden, so die Polizisten. Möglicherweise habe C. Fluchthelfer gehabt. Aufschluss darüber soll eine Rekonstruktion des genauen Fluchtweges geben. Noch sitzt der gefasste Verbrecher in einem französischen Gefängnis, weswegen man ihn die deutsche Polizei noch nicht vernehmen konnte. Die Auslieferung wird beantragt. Was die Ermittler erfuhren: Rachid C. veränderte auf der Flucht sein Aussehen, „insbesondere sein Haar und seinen Bart“, so Thomas Schöniger.