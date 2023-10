Und was genau passiert dann mit dem Urin der Schwangeren?

„Wenn Schwangere ihren Urin spenden, wird das gewonnene Beta-hCG in der Kinderwunschbehandlung verwendet. Es wird aus dem Urin gewonnen und in eine Spritzen-Form gebracht, die andere Frauen zur Unterstützung ihres Kinderwunsches in speziellen Kinderwunschzentren verwenden können.“

Laut der Expertin könne im Grunde genommen jede schwangere Frau Urin spenden, die Lust dazu habe.

„Übrigens nichts nur Frauen: Geschlechtsunabhängig können aus dem Urin wichtige Pflanzennährstoffe, wie zum Beispiel Phosphor, gewonnen werden. Und auch für die Forschung ist Urin durchaus interessant“, so die Frauenärztin.

Jedoch sei insbesondere die Bedeutung des Urins von Schwangeren in der Kinderwunschbehandlung in anderen EU-Ländern, wie zum Beispiel in Holland, wesentlich populärerer als zum Beispiel in Deutschland.