Ich erinnere mich gut an eine mir sehr liebe Patientin, die zum Ende des siebten Schwangerschaftsmonats völlig aufgelöst in meine Praxis kam. Sie saß vor mir und weinte: „Ich habe solche Angst vor der Geburt, dass ich nicht einmal mehr schlafen kann. Eigentlich weiß ich gar nicht so genau, warum. Aber sobald ich daran denke, muss ich anfangen zu weinen und kriege regelrecht Panik. Was ist, wenn ich das nicht schaffe? Was, wenn dem Baby oder mir irgendetwas passiert?“

Ich setzte mich neben sie. Sie schluchzte. „Alle anderen im Geburtsvorbereitungskurs scheinen sich darauf zu freuen, fiebern der Geburt regelrecht entgegen. Was ist falsch mit mir?“

Mit meiner Patientin war natürlich gar nichts falsch – und natürlich war und ist sie nicht die einzige Schwangere, die Angst vor der bevorstehenden Geburt hat. Das ist nämlich zunächst einmal völlig normal. Jede werdende Mutter fühlt sich unsicher, aufgeregt und oft auch ängstlich bei dem Gedanken daran, was da auf sie zukommen wird.

Untersuchungen haben gezeigt, dass allerdings etwa jede siebte Schwangere unter extremeren Gefühlen, ja, sogar regelrechter Panik, vor der Geburt leidet. Das Ganze nennt man Tokophobie. Hier beeinträchtigen die Sorgen rund um das Thema Geburt den gesamten Alltag. Die Frauen können unter anderem nicht mehr schlafen, weinen viel und leiden unter fehlendem Appetit – wie meine Patientin.

Die Ursachen dafür sind nicht eindeutig geklärt. Besonders scheinen aber Frauen davon betroffen zu sein, die zum ersten Mal gebären, über ein mangelndes Selbstvertrauen verfügen oder unter psychischen Problemen wie Angststörungen oder Depressionen leiden.„Ich habe vor allem Angst vor den wahnsinnigen Schmerzen. Ich habe neulich erst gelesen, dass der Wehenschmerz der schlimmstmögliche Schmerz sein soll. Das halte ich nicht durch!“, erklärte mir meine Patientin. Gemeinsam mit ihr überlegte ich nun, was ihr nun am besten helfen konnte.

