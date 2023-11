Trotzdem gibt es Tiere, deren Wärmegefühl man dank Hunde-Kleidung unterstützen könne. Süße Outfits sind also nicht in jedem Fall schlecht: „Wasserdichte Schutzschühchen, wenn der Hund zum Beispiel einen Verband tragen muss oder wenn eine hohe Salzbelastung auf den Straßen ist – das macht schon Sinn. Oder wenn wir Hunde haben, die ihre Wunden nicht belecken sollen. Alte Hunde oder die, die kein dickes Unterfell haben oder aber Qualzucht-Nackthunde , können auch von einem Kleidungsstück profitieren. Da kann man mit einem feuchtigkeitsabweisenden, wärmenden Mäntelchen schon gegensteuern.“

Leider können sich aufgrund der Züchtung nicht alle Hunde von Natur aus gut gegen die Kälte wehren. Es komme, so Doc Polly, zudem immer auf die Rasse an. „Manche haben ein dickes Unterfell, wie zum Beispiel Huskys oder aber Labradore, die zusätzlich auch noch viel Unterhautfett haben, das vor der Kälte schützt. Aber ein alter Rhodesian Ridgeback mit dünnem Fell, der fängt schneller an zu frieren und kann sich nicht gut gegen frostige Temperaturen schützen.“ Das Gute: Ihr seht eurem Tier an, wenn es friert, da auch sie anfangen zu zittern. Dann könnt ihr eurem Hund getrost einen kleinen Mantel überwerfen. Sonst nicht!