Als die Beamten eintreffen, ist alles ruhig und dunkel in dem Haus. Sie klingeln, klopfen, leuchten mit einer Taschenlampe ins Innere und rufen auf dem Festnetz an – doch niemand regt sich in dem Haus. Da sich die Zeugen aber sicher sind, dass niemand das Haus verlassen hat und sie eine Person gesehen haben, gehen die Beamten vom Schlimmsten aus: „Wir sind von einer Notlage ausgegangen“, sagt Sönke Müller von der Polizei Lübeck im RTL-Interview. Deshalb fordern die Beamten vor Ort die Feuerwehr an, um die Tür zu öffnen.

Lese-Tipp: Großeinsatz in Mannheim– 13-Jähriger drohte auf Gamingplattform