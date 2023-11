Dass bei ihrem Besuch der Eishöhle etwas nicht stimmt, merken die vier Freundinnen schnell: Wie das ChildrensMercy Krankenhaus, die Klinik, in der die Frauen arbeiten, auf Instagram berichtet, hören sie weiter unten in der Höhle eine Frau um Hilfe rufen.

Fallon steigt daraufhin die steile Treppe hinab in die Höhle, hin zu einem Mann, der auf dem Boden zusammengesackt ist. „Es ging so schnell. Ich hatte meine Hände an seinem Hals, tastete nach dem Puls“, erinnert sich Fallon. „Ich habe den Mädels zugerufen, dass er keinen Puls mehr hat."