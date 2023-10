Wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, liefern sich jetzt auch die Baumärkte Obi und Toom harte Preisverhandlungen mit namhaften Herstellern. Auch hier bleiben Lieferungen aus oder Waren werden nicht mehr bestellt.

So sollen Produkte eines namhaften Werkzeugherstellers seit Wochen nicht mehr in den Regalen von Toom zu finden sein. Toom soll Preissenkungen fordern, die der Hersteller offenbar nicht mitgehen will.

Laut „Lebensmittel Zeitung“ soll auch die Baumarktkette Obi auf Bestellstopps setzen, wenn es bei den Verhandlungen stockt.

Allerdings reagieren nicht nur Baumärkte mit Bestellstopps. Auch die Lieferanten sollen damit drohen, die Lieferung von Produkten einzustellen.

Der Vorwurf der Hersteller: Sie können nicht alle Preiserhöhungen weitergeben. Obi soll laut „Lebensmittel Zeitung“ am wenigsten Zugeständnisse eingehen. Einige Hersteller überlegen offenbar sogar, die Belieferung einzustellen und auf den Umsatz zu verzichten.

Mit Bauhaus scheint es aus Sicht der Hersteller dagegen weniger Probleme zu geben.