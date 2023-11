Massive Störung bei der Bahn: Jetzt streikt auch noch die App

Bei der Deutschen Bahn gibt es aktuell Probleme mit der App.

Zahlreiche Nutzer klagten in Sozialen Netzwerken über Verbindungsprobleme. "Leider ist der DB Navigator zurzeit down", bestätigte die Bahn bei X (ehemals Twitter). Die IT arbeite bereits mit Hochdruck an der Behebung der Störung. Die Homepage der Bahn sei nicht betroffen.

+++ Mehr in Kürze auf RTL.de +++