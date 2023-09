Die Influencerin „Kusina Kween“ (zu dt. Küchen Queen) probiert sich durch die Küchen der Welt – das Ganze hält sie auf Instagram und TikTok fest, wo ihr 30.000 bzw. 135.000 Menschen folgen. Für ihre Videos reist sie gern und viel, unter anderem nach Europa. Doch diese eine Reise sollte ihr kein Glück bringen, berichtet die Bild.

Die Food-Influencerin war für drei Wochen in Europa, zuletzt in Toulouse. Bevor sie die Heimreise antritt, wollte sie in Frankfurt noch Freunde besuchen. Ihr Koffer ist als „Priority-Gepäck“ gekennzeichnet gewesen und kommt somit zuerst aufs Gepäckband. Ganz nach dem Motto: Mein Koffer first! Doch ihr großer, schwarzer „Rimowa“-Koffer im Wert von 890 Euro war weg – trotz Priorisierung.

