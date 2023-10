Liebesbrief an Papa Bushido: Diese Zeilen gehen unter die Haut

Es musste schnell ein Last Minute Geschenk her, um den Vatertag zu retten. Die Kids malten für ihren Vater und von Töchterchen Aaliyah gab es sogar einen emotionalen Liebesbrief für Papa Bushido: „Hallo Papa! Ich liebe dich, weil du der beste Papa der Welt bist (...) du bist ein bisschen grummelig, aber ich liebe dich. Du bist ein krasser, cooler Papa“, schrieb die Zehnjährige in ihrer Liebeserklärung an ihren Vater. Da freut sich doch das Vater-Herz. (msi)

