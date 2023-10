Nach dem Brandenburger Tor trifft es jetzt das nächste Berliner Wahrzeichen!

Am Dienstagmorgen färben Klimaaktivisten der Letzten Generation die Weltzeituhr am Alexanderplatz orange, anschließend klettern sie auf das Bauwerk und enthüllen ein Transparent. Nur wenige Meter entfernt befindet sich eine mobile Polizeiwache. Offenbar ging alles so schnell, dass die Polizei die Aktion nicht mehr verhindern konnte. Im Video ist die dreiste Aktion der Letzten Generation zu sehen.