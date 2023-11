Die Entwicklung des potenziell krebshemmenden Medikaments AOH1996 befindet sich noch in der ersten Phase, in der seine Sicherheit getestet werden soll. Bereits vergangenes Jahr schreibt das Krebszentrum City of Hope, dass der Test etwa zwei Jahre dauern solle. In der präklinischen Forschung, bei der Zellen aus Brust-, Prostata-, Gehirn-, Eierstock-, Gebärmutterhals-, Haut- und Lungenkrebs mit dem Medikament behandelt wurden, habe die Pille bereits Wirksamkeit gezeigt.

In einer neuen Pressemitteilung berichtet City of Hope nun von weiteren Erfolgen. „Im weiteren Verlauf der Studie hat sich das Medikament gegen 70 verschiedene Krebsarten wirksam gezeigt“, so Studienleiterin Linda Malkas. AOH1996 habe das Tumorwachstum nicht mehr nur in Zellmodellen, sprich bei Zellkulturen im Reagenzglas, sondern nun auch in Tierzellen unterdrückt, ohne Vergiftungen hervorzurufen. „Die Ergebnisse sind sehr vielversprechend.“