Der dänische Reiterverband hat Helgstrand bis zum 1. Januar 2025 mit einem Turnierverbot belegt. Das heißt auch: Der Bronzemedaillengewinner von 2008 verpasst die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Ein schwerer Schlag – so kann der einst hoch angesehene Reitsportler seinen Erfolg nicht wiederholen! Auch nach der Sperre ist eine Rückkehr von Helgstrand in den Kader der Nationalmannschaft nicht sicher. Das berichten die dänischen Medien Nordjyske und TV2.

Dort, auf dem TV-Sender, lief jetzt auch der zweite Teil der Dokumentation. Darin zu sehen: neue, erschreckende Misshandlungen. Ein Beispiel: Kein Tierarzt, sondern Mitarbeiter des Stalls haben Pferde mittels Spritzen sediert. Experten reagierten darauf mit harscher Kritik. Schon in Teil eins der Doku gab es heftige Verletzungen zu sehen – blutige Mäuler, Sporenverletzungen, Schwellungen. Doch erst jetzt reagierte der Verband!