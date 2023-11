Heimliche Aufnahmen unter anderem aus dem Stall des Olympia-Dritten von 2008 zeigen das ganze Drama: Zu sehen sind nach Angaben der Reiterrevue mehrere Pferde mit offensichtlichen Verletzungen und schlimmes Verhalten der Angestellten. Ein Tier hat deutliche Schwellungen, die vermutlich durch Schläge mit der Gerte entstanden sind. Ein anderes leidet unter einer Sporenverletzung. Es sollen nur Beispiele für den harten Umgang mit den Pferden sein – und schnell wiegt ein Vorwurf schwer im Raum.

Tierärztin Karin Leibbrandt sagt im Dokumentarfilm: „Es ist eine Fabrik. Sie trainieren die Pferde so schnell wie sie können und die Pferde müssen unter Kontrolle sein. Es ist Tierquälerei.” Auch eine Wissenschaftlerin aus Deutschland meldet sich zu Wort. Kathrin Kienapfel macht deutlich: „Das Reiten ist so hart. Ich habe so etwas in dieser Fülle noch nie gesehen. Es ist nicht ein Reiter, sondern noch einer und noch einer und noch einer. Man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll.”

Helgstrand war nciht zu einem Interview bereit. In einem Statement macht er klar: „Wir können nicht leugnen, dass das hier passiert ist. Und wenn wir sehen, dass Fehler gemacht worden sind, werden wir sie natürlich korrigieren. Wir müssen aus der Kritik, die an uns herangetragen wird, lernen und uns weiter entwickeln. In diesem Fall haben wir genau das getan. Als Ergebnis haben wir unsere Richtlinien für das Wohlergehen der Pferde und das Reiten, unsere Geschäftspraktiken und unsere Mitarbeiterbedingungen verbessert.“