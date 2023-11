„Hier wird die größte Not der Tiere ausgenutzt: HUNGER“, monieren Tierschützer des Stadttaubenprojekts Limburg auf der anderen Seite öffentlich bei Facebook und in einer Petition. Sie fordern eine humane Methode mit „Taubenhäusern, in denen die Population durch gezieltes Tauschen der Eier verringert wird“. Das geplante Vorhaben sei „rechtswidrig“. „Wir werden wir keinem Antrag, der unnötige Tierquälerei oder Tiertötungen in Kauf nimmt, zustimmen“, so auch Sebastian Schaub, Fraktionssprecher der Limburger Grünen.

Wer nun Recht bekommt bzw. wessen Methode angewendet wird, entscheidet sich ab 19:30 Uhr in der Limburger Stadtverordnetenversammlung. Auch eine Demonstration der Tierschützer vorab ist angekündigt.