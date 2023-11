Dabei kam Unfassbares heraus! Ein unabhängiges und in der Trabrennszene bekanntes und angesehenes Labor in Frankreich testete den Urin des Pferdes. Die Ergebnisse waren ein Schock: Halina Jibay war mit Kokain, Methamphetamin, Ketamin und Steroiden zugedröhnt. Der Drogen-Cocktail ist ein schwerwiegender Regelverstoß – und illegal. Schon bei ersten Tests gleich nach dem Rennen wurden in den Nüstern des Rennpferdes Rückstände der verbotenen Substanzen gefunden.

Lese-Tipp: Deutscher Starreiter trauert um Top-Pferd: Nolte's Küchengirl ist tot

Die Sache war also klar – und für Halina Jibay eine Tortur! Denn: Die leistungssteigernden Mittel bedrohten das Leben des Pferdes massiv. Besonders gefährlich während des Rennens waren Kokain und Methamphetamin, weil sie die Herzfrequenz und den Blutdruck massiv erhöhten und im schlimmsten Fall zu einem tödlichen Herzinfarkt führen konnten. Die Stute gewann seit 2022 insgesamt 21 Rennen. Etwa alle unter Drogen? (nlu)