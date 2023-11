Eine Boeing-747 hat ungefähr 250.000 PS, aber wegen einer Pferdestärke musste eine solche Maschine jetzt zum Startflughafen umkehren!

Der vierbeinige Passagier eines Flugzeugs auf dem Weg nach Belgien hatte sich selbstständig gemacht und lief ungesichert in der Maschine herum, berichtet die New York Post. Weil es sich nicht einfangen ließ, habe der Jet umgedreht und sei wieder in New York gelandet.

