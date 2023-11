Das außergewöhnliche Talent von Küchengirl könnte auch in ihren Nachkommen stecken: Ihr erstgeborener Sohn, Comme sa mere, ist ebenfalls international erfolgreich. Die inzwischen siebenjährige Stute Plot’s Princess wurde in diesem Jahr mit Marcus Ehning in der Youngster Tour bei der Global Champions Tour in Riesenbeck erfolgreich platziert.

Der Verlust sitzt tief: „Wir werden dich sehr vermissen ,Küche’“, schreibt Ehning auf Instagram. (xes)

