Dann erwischt die Polizei die Steine- und Kloschüsselwerfer endlich. Die Funkzellenabfrage in der Nähe des Tatortes bringt die Ermittler auf die Spur der mutmaßlichen Täter. Reifenspuren am Firmenwagen eines Verdächtigen sind identisch mit den am Tatort entdeckten: Der 23-Jährige war bereits 2015 wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auffällig geworden.