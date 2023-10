Kein Wunder also, dass Tierschützer seit Jahren dafür kämpfen, dass Cavalier King Charles Spaniel als Qualzucht anerkannt werden. So auch der norwegische Tierschutzverein Dyrebeskyttelsen Norge. Nachdem ein Gericht in Oslo schon im vergangenen Jahr sich für ein Verbot ausgesprochen hatte ( RTL berichtete), gab dem nun auch der norwegische Oberste Gerichtshof recht. In ganz Norwegen ist die Zucht jetzt verboten.

Der Schritt erscheint drastisch, ist aus meiner Sicht aber der einzig richtige. Auch, um zu verhindern, dass auf dem Rücken der Tiere Profit gemacht wird. Dabei weiß ich genau, wovon ich spreche. Ich habe meine Luna nämlich aus dem Tierschutz.

Sie stammt von einem sogenannten „Vermehrer“. Bei solchen Menschen werden die Hunde auf engstem Raum gehalten und dienen lediglich als Gebärmaschinen. Bringen sie keinen Profit mehr oder werden zu krank, kommen sie ins Tierheim. In der Regel sind sie nicht stubenrein, schon älter und haben auch Vorerkrankungen. Oft bekommen sie keine zweite Chance mehr.

Ich schreibe diesen Text, während Luna friedlich neben mir schläft. Heute geht es ihr gut. Ich versuche, ihr ein möglichst schönes und langes Leben zu ermöglichen. Und dennoch hoffe ich, dass es in ein paar Jahren – auch im Tierschutz – keine Cavaliers mehr gibt. Denn kein Tier sollte leiden müssen, nur, weil Menschen es so besonders niedlich finden.