RTL hat daraufhin beim Veterinäramt nachgefragt. Die Antwort: Am 13. Oktober haben Beamte die Hunde-Halterin zur Rede gestellt und sich selbst einen Eindruck vom Balkon verschafft.

Zum Fall heißt es von der Behörde:

„Der Hund befand sich bei verschlossener Balkontür auf dem Balkon. Es handelt sich um einen circa sechs Monate alten männlichen Pekinesen-Mix. Der Hund war zum Zeitpunkt der Kontrolle gesundheitlich unauffällig und zeigte ein normales Junghundeverhalten. Der Pflegezustand des Hundes war mäßig, da er Urinanhaftungen im Schwanzbereich aufwies“, erklärt Stadtsprecherin Katja Reuter.

Und: „Auf Nachfrage wurde angegeben, dass der Hund tagsüber auf dem Balkon gehalten wird. Abends wird der Hund nach Aussage der Mutter in der Wohnung gehalten, in der zum Zeitpunkt der Kontrolle auch ein Hundekörbchen vorhanden war“, so die Sprecherin weiter.

Doch damit gaben die Kölner Amtstierärzte sich noch nicht zufrieden.

