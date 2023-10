Man habe die Pflicht, verhaltensauffällige Kampfhunde zu beschlagnahmen, Tierheime in ganz Deutschland seien aber überfüllt, erklärt mir eine Sprecherin der Stadt Rastatt. Deshalb habe man beim Tierheim angefragt, ob als „ultima ratio“, also als letzte Möglichkeit, eine Einschläferung in Frage kommen könne – alles in Übereinstimmung mit dem Tierschutzgesetz. Solche Überlegungen könnten herangezogen werden, wenn das Tier schwere Leiden habe oder nicht behebbare Verhaltenstörungen aufweise.

Kopfschütteln ist die Reaktion bei den meisten Menschen, mit denen ich auf dem Rastatter Wochenmarkt über den Vorschlag des Ordnungsamtes spreche. Viele sind hier mit den eigenen Hunden unterwegs. „Das wäre die einfache Lösung“, sagt ein Familienvater, „aber es wäre doch viel sinnvoller in ein Hundetraining zu gehen und die Tiere zu sozialisieren.“