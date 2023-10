Nicht nur die Lebenshaltungskosten für den Menschen werden immer teurer!

Ob Tierarzt, Steuer oder Futter – auch für unsere haarigen Freunde auf vier Pfoten müssen wir immer tiefer in die Tasche greifen. So gilt seit vergangenem Jahr beispielsweise eine neue Gebührenordnung für Tierärzte. Während die für die Ärzte „bitter notwendig“ war, dürften die höheren Preise Tierhalter zum Teil an ihre finanzielle Grenze bringen.