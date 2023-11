Bald erfährt sie mehr über die Infektion. Tatsächlich ist sie laut Ärzten während ihres Aufenthalts in Afrika mit einer Hautlarve in Kontakt gekommen, die die Hautkrankheit Larva migrans cutanea auslöst – eine Infektionskrankheit, die durch Parasiten aus der Familie der Hakenwürmer verursacht wird.

Kommt man in tropischen Gebieten mit schlechten sanitären Verhältnissen beim Barfußlaufen mit Erde in Kontakt, in der die Larven leben, können die Tiere in die menschliche Haut eindringen und Hautveränderungen auslösen. Denn der Parasit beginnt unter der Haut zu wachsen.

Immer wieder beschreibt Lucía auch auf Instagram, wie der Parasit in ihrem Fuß herumzappelt, und nennt es eine „düstere Erfahrung.“

