Im RTL-Interview erzählt Ramona Arnhold, Sprecherin der Polizei Hagen, von Freds größter Heldentat: Im November 2020 ertappt der Polizeihund zwei bewaffnete Einbrecher auf frischer Tat. Fred soll die Einbrecher damals suchen, weil sie sich irgendwo versteckt haben. Schnell findet die Spürnase die beiden Täter und bellt sie an. Einer der beiden Männer hat dabei eine Schreckschusswaffe und ein Messer bei sich, heißt es später in Medienberichten. „Gerade in solchen prekären Fällen ist es super wichtig, dass ein Polizeihund unterstützt“, erklärt die Sprecherin im Gespräch mit RTL.

Lese-Tipp: Polizeihund Bruno schnappt Kita-Einbrecher auf der Toilette

Besondere Einsätze hatte Fred für den Schutz der Demokratie: Denn 2021 wird der Polizeihund zwei Mal für die Bundestagswahl eingesetzt und reist dafür extra nach Berlin.