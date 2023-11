Vasen, die aussehen wie ein Uterus oder ein Gefäß mit Brüsten zum an die Wand hängen!

Es sind Formen von weiblichen und vor allem realistischen Körpern, die sich in vielen Arbeiten in Laura Solars Atelier in der Bremer Neustadt wiederfinden. Busen, Uterus oder Eileiter werden aus Ton zu Kunstobjekten gebrannt. Damit will die 34-Jährige ihre Kunden zum Schmunzeln bringen – und die Vielfalt und Tabus von Körpern sichtbar machen.