Der verurteilte Mörder hatte die Bruchsaler JVA am Montagmittag unter Aufsicht zweier Beamter verlassen. Während dieser sogenannten Ausführung floh er in Germersheim. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem 43-Jährigen, der zunächst in einem Wald verschwand. Auch ein Polizeihubschrauber und eine Diensthundestaffel waren beteiligt. Noch am Tag seiner Flucht wurde die Fußfessel des Häftlings in Germersheim gefunden und sichergestellt.

Es habe zwar einige Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, sagte der Polizeisprecher am Mittwoch. Doch man habe den Straftäter bislang nicht fassen können. Der 43-Jährige sitzt unter anderem wegen eines vor elf Jahren begangenen Mordes im Gefängnis. Die Polizei schließt eine Gefahr für die Bevölkerung nicht aus.

Lesen Sie auch: Mörder flieht aus US-Knast: Video zeigt, wie er den US-Behörden aufs Dach steigt