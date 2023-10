Wer ihn sieht, soll umgehend den Notruf wählen!

Großeinsatz in Rheinpfalz: Seit Montagmittag ist ein verurteilter Strafgefangener auf der Flucht! Der Mann ist am Montagmittag in Germersheim bei seinem geplanten Freigang am Sollachsee ausgerissen – obwohl er dort von Bediensteten der Justivollzugsanstalt begleitet wurde. „Während der Flucht entledigte sich der Strafgefangene einer elektronischen Fußfessel, welche in der Nähe gefunden wurde“, teilt die Polizei mit.